Chiavari: proseguono i restyling in piazza dell’Orto e viale Kasman

A Chiavari proseguono i lavori di restyling urbano. Per quanto riguarda Piazza Nostra Signora dell’Orto, sono terminati gli interventi di demolizione e ora si passa alle fasi successive: più aree verdi, una nuova pavimentazione, aiuole riprofilate, restauro delle panchine e percorsi pedonali ridefiniti. Interventi che puntano a riqualificare la zona rendendola più accogliente, vivibile e funzionale per cittadini e visitatori.

Parallelamente, in Viale Kasman è stato completato il restyling delle aiuole: “Un altro intervento dedicato alla cura dei quartieri e degli angoli della nostra città – ha commentato la consigliera comunale Claudia Brignole tramite i canali social – “per renderli più accoglienti, ordinati e piacevoli da vivere ogni giorno”.

