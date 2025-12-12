Chiavari: “Sentieri di Arianna”, presentato il report di impatto sulle attività svolte

Da Cecilia Chiappari

380 persone impiegate, il 78% delle quali donne, quasi un terzo giovani under 35 (30%) e il 32% appartenenti all’area dello svantaggio certificato. Più di 5.000 ore di formazione e aggiornamento professionale. Oltre 2.800 soggetti interessati nelle varie attività proposte per minori e famiglie, 500 i

beneficiari con disabilità fisica/sensoriale/psichica coinvolti in attività. Sono solo alcuni dei numeri dell’azione svolta nel corso del 2025 e che la cooperativa sociale Sentiero di Arianna ha presentato nel corso dell’Assemblea aperta “Costruire LEGAMI, abitare il territorio” svoltasi oggi 12 dicembre 2025 nella Sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari. Oltre agli oltre 300 soci, vi hanno preso parte il presidente nazionale di Confcooperative Federsolidarietà Stefano Granata, la presidente di

Confcooperative Liguria Anna Manca, i rappresentanti delle istituzioni locali, il rappresentante della Diocesi di Chiavari Don Zanandreis, i referenti delle diverse realtà con cui la cooperativa collabora.

