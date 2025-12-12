Donati al Capellini-Sauro i fari in scala opera di Leonardo Accietto

Nei giorni scorsi all’Istituto Capellini-Sauro della Spezia si è svolta una cerimonia dedicata alla donazione da parte di Nicoletta Accietto di alcuni manufatti realizzati completamente a mano del padre Leonardo, operaio specializzato (Ufficio tecnico fari), ora scomparso. Si tratta di fari in scala, perfettamente funzionanti, forniti di ottiche e tempi di accensione crepuscolare, che Nicoletta Accietto ha deciso di donare alla scuola per ricordare la figura paterna. La cerimonia, realizzata con la collaborazione della professoressa Debora Cariola, si è svolta alla presenza del vice preside Mauro Patrì. Nicoletta Accietto ringrazia la scuola per aver reso possibile la donazione.

