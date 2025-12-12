Il Revel Sailing Team presenta il nuovo prototipo Moth con cui parteciperà alla Sumoth Challenge 2026

Il Revel Sailing Team ha svelato il nuovo prototipo che guiderà la transizione del gruppo verso le imbarcazioni foil e lo accompagnerà alla Sumoth Challenge del 2026, la competizione internazionale in programma sul lago di Garda. Il progetto rappresenta il passo successivo del team universitario spezzino, impegnato da tre anni nello sviluppo di barche a vela a basso impatto ambientale.

La presentazione, ospitata nei laboratori del Campus Universitario della Spezia, è stata introdotta da Marco Serra, capo del dipartimento di management, che ha ceduto poi la parola al team leader Tommaso Cecchini. Cecchini ha ripercorso la stagione sportiva, segnata dal secondo e terzo posto ottenuti dai due skiff di classe R3, Corsara e Alba, e ha delineato gli obiettivi che accompagneranno l’ingresso nel segmento foil.

