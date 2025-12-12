Iniziativa del gruppo No 5G Vezzano Ligure in Via Cerreta Alta: “No a nuove installazioni”

Iniziativa del gruppo No 5G Vezzano Ligure domani, sabato 13 dicembre, in Via Cerreta Alta, dove una delegazione degli attivisti si ritroverà dalle 10 “per dire no a nuove installazioni di antenne 5G”, affermano, e per “sensibilizzare gli abitanti sui rischi” che gli attivisti del gruppo ritengono possano derivare dalle emissioni di onde elettromagnetiche prodotte dagli impianti in questione.
