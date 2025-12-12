Nolese: ufficiali gli arrivi di Adem Kazazi e Matteo Oliveri

La Polisportiva Nolese, archiviato con soddisfazione l’importante passaggio al girone di semifinale di Coppa Liguria, torna a concentrarsi sul campionato e lo fa mettendo a segno due interessanti colpi di mercato nel reparto offensivo.
Allo Speranza arriva, con la formula del prestito temporaneo, l’attaccante classe 2006 Adem Kazazi, reduce dalla vittoria del campionato di Seconda Categoria 2024/25 con la maglia del Pietra Under 23. In questa stagione Kazazi si è reso protagonista di un ottimo avvio di campionato con lo Speranza, prima di una fase finale leggermente in calo.