Rinnovata la convenzione tra Comune e Arpal per la qualità dell’aria nel 2026

Il Comune della Spezia ha ufficializzato la stipula della convenzione con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente Ligure per l’anno 2026, finalizzata al monitoraggio e al controllo della qualità dell’aria sul territorio cittadino. L’accordo prevede un impegno di spesa complessivo di poco più di 40mila euro, comprensivo di uno sconto del 5% sulle prestazioni Arpal e al netto dell’Iva.

Secondo quanto previsto dalla convenzione, Arpal fornirà i risultati dei monitoraggi nei tempi utili per rispettare eventuali scadenze normative e potrà svolgere ulteriori prestazioni su richiesta del Comune, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Il pagamento dei servizi sarà effettuato in due tranche: il 50% alla firma della convenzione e il restante 50% a saldo dopo la presentazione della relazione finale delle attività.

