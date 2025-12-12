Sea Watch salva 34 persone nel Mediterraneo tra cui dieci bambini: “Il governo ci assegna la Spezia”

“Oggi Sea Watch 5 ha salvato 34 persone, tra cui 10 minori. Altri e altre avrebbero bisogno di assistenza e soccorso ma il governo italiano ha deciso di impedirci di salvare vite assegnandoci il porto della Spezia, lontano dalla zona di soccorso. Chiediamo un porto più vicino”. Lo ha annunciato la stessa ONG tedesca nelle scorse ore. La nave al momento si trova al largo della Tunisia, diversi giorni di navigazione dalla Liguria.

La nave di soccorso, attiva nel Mediterraneo da diversi anni, aveva attraccato alla Spezia l’ultima volta lo scorso 7 ottobre con 79 migranti a bordo. In precedenza aveva trovato terra a Molo Garibaldi a luglio 2024 con 156 persone a bordo salvate in due differenti operazioni. Tra di loro c’erano 43 bambini, alcuni non accompagnati, e sette donne in stato di gravidanza.

