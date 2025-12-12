“Un calcio alla guerra – Kick War Away”, Genova ospita la seconda edizione

Genova. Presentata, questa mattina, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, la seconda edizione della manifestazione internazionale “Un Calcio alla Guerra – Kick War Away”, organizzata dalla European Muslims League (EML) con l’Alto Patrocinio della World Organization of the States – International Parliament for Safety and Peace (WOS-IPSP), organizzazione intergovernativa riconosciuta a livello internazionale.
La manifestazione, che si svolgerà domenica 28 dicembre, a partire dalle ore 9.00, al campo sportivo dell’ASD Praese, a Pra’, vedrà scendere in campo, per il Torneo della pace, giovani atleti nati nel 2015 e nel 2016, insieme a squadre di adulti che giocheranno per tutto il giorno, con partite programmate al mattino e al pomeriggio.