“Un calcio alla guerra – Kick War Away”, Genova ospita la seconda edizione

Generico dicembre 2025

Genova. Presentata, questa mattina, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, la seconda edizione della manifestazione internazionale “Un Calcio alla Guerra – Kick War Away”, organizzata dalla European Muslims League (EML) con l’Alto Patrocinio della World Organization of the States – International Parliament for Safety and Peace (WOS-IPSP), organizzazione intergovernativa riconosciuta a livello internazionale.
La manifestazione, che si svolgerà domenica 28 dicembre, a partire dalle ore 9.00, al campo sportivo dell’ASD Praese, a Pra’, vedrà scendere in campo, per il Torneo della pace, giovani atleti nati nel 2015 e nel 2016, insieme a squadre di adulti che giocheranno per tutto il giorno, con partite programmate al mattino e al pomeriggio.

