Venerdì di sciopero e disagi: a rischio autobus, scuola e sanità. Corteo della Cgil da Stazione marittima alla prefettura

Genova. Giornata di sciopero e disagi quella di oggi, giornata in cui è stato proclamato lo sciopero generale nazionale, indetto dalla Cgil, contro la manovra di bilancio del governo Meloni, e che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati per l’intero turno di lavoro di 8 ore: trasporto pubblico, scuole e sanità sono i comparti in cui si aspettano la più estese adesioni e quindi le maggiori criticità.

La prefettura di Genova ha adottato soltanto un provvedimento di precettazione per i dipendenti di Cirfood, società che si occupa di preparare i pasti per mense e per i pazienti di strutture ospedaliere e sociosanitarie.

