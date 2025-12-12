Venerdì di sciopero generale, la Cgil in piazza contro la Legge di Bilancio. A rischio autobus, scuola e sanità: ecco gli orari

Liguria. Giornata di sciopero e disagi quella di oggi, venerdì 12 dicembre, giornata in cui è stato proclamato lo sciopero generale nazionale, indetto dalla Cgil, contro la manovra di bilancio del governo Meloni, e che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati per l’intero turno di lavoro di 8 ore: trasporto pubblico, scuole e sanità sono i comparti in cui si aspettano le più estese adesioni e quindi le maggiori criticità.

In Liguria si terrà una manifestazione regionale nella quale confluiranno i manifestanti da tutte le province. L’appuntamento è fissato alle 9 davanti alla Stazione Marittima di Genova: il corteo si muoverà verso la sede della prefettura in largo Lanfranco. Al termine del corteo si terrà l’intervento conclusivo del segretario nazionale della Cgil, Pino Gesmundo.

