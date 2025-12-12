“Volalibro… aspettando il Natale”, appuntamento alla Beghi per i più piccoli

Musei e biblioteche del Comune della Spezia propongono “Divertiamoci imparando”, il nuovo e ricco calendario di eventi con attività e laboratori tutti rivolti ai più piccoli e alle loro famiglie per tutta la stagione autunnale e che include gli eventi natalizi fino all’Epifania 2026. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 13 dicembre alle 11.30 alla biblioteca “P. M. Beghi” con un laboratorio didattico dal titolo “Volalibro… aspettando il Natale”. Incontro di lettura dedicato ai bambini e alle loro famiglie per avvicinare al mondo della lettura. L’iniziativa incoraggia e promuove la diffusione della lettura e offre alle famiglie un’occasione di condivisione culturale e di confronto per avere spunti per migliorare l’esperienza di lettura anche a casa. Il laboratorio è gratuito fino ad esaurimento posti.

