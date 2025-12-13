Beruatto: “Ce l’abbiamo messa tutta, ora testa al Frosinone. Prendere gol da calcio piazzato è una rottura”

“Sapevamo di incontrare una squadra forte e prendere gol subito è sempre difficile, per chiunque”. Pietro Beruatto parla così in conferenza stampa, dopo la sconfitta dello Spezia contro il Modena. “Abbiamo provato a reagire e purtroppo non siamo riusciti ad essere concreti. Ce l’abbiamo messa tutta, è un peccato non prendere punti in casa con questo tifo, ma ora pensiamo alla prossima. In questo momento dobbiamo compattarci, pensare a noi stessi e a cosa fare noi, solo così possiamo uscirne. Lo stiamo facendo, siamo un bel gruppo e non sono preoccupato per questo”.

Grandi difficoltà sugli esterni per lo Spezia, come ammesso anche da Donadoni. E per Beruatto la strada è una sola, come per evitare i gol da palla inattiva: “Quando sei sull’esterno devi provare a puntare l’uomo, rischiare la giocata e crossare. Questo è l’unico modo. Stiamo soffrendo i calci piazzati, ci stiamo lavorando. Venivamo da due vittorie molto importanti, due scontri diretti, ma dobbiamo migliorare perché prendere gol su calcio piazzato è una rottura”, conclude.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com