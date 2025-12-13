Calice, via libera per messa in sicurezza della frana: variante ai lavori sulla Tranci-Bruscarolo

Via libera di Regione Liguria al Comune di Calice al Cornoviglio per procedere con la variante in corso d’opera ai lavori di messa in sicurezza della strada comunale Tranci-Bruscarolo, finanziati con il Fondo strategico regionale per 684mila euro, così da garantire le risorse necessarie all’avvio della gara per il primo lotto del nuovo intervento sulla frana Bruscarolo Genicciola, con il successivo rientro nelle loro case delle due famiglie evacuate.“Regione Liguria è sempre al fianco dei Comuni per la messa in sicurezza del territorio – dichiara l’assessore alla Difesa del Suolo e Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone -. A Calice al Cornoviglio abbiamo investito complessivamente circa 3 milioni di euro, che hanno garantito la realizzazione di una serie di interventi fondamentali per consentire ai residenti di tornare alla normalità, dopo i pesanti disagi sopportati negli ultimi anni a causa delle frane provocate dal maltempo. L’ultimo smottamento sulla Bruscarolo Genicciola, con la necessità di evacuare due famiglie, richiedeva di assumere decisioni in tempi rapidi: i nostri uffici si sono coordinati con i colleghi del Comune per trovare una soluzione che è stata prontamente individuata, in modo da consentire l’avvio il prima possibile della gara relativa al primo lotto di lavori. Credo sia un ulteriore esempio della collaborazione tra Regione e l’amministrazione comunale”.

“La notizia dell’approvazione della “La notizia dell’approvazione della variante al progetto già finanziato dal Fondo Regionale strategico sulla strada comunale Tranci Bruscarolo, che ci consente di mandare a gara il primo lotto di lavori sulla frana Bruscarolo Genicciola, è per tutta la comunità di Bruscarolo una vera boccata di ossigeno – aggiunge il sindaco di Calice al Cornoviglio Federica Pecunia -. Dal 4 novembre, data del primo movimento franoso che ci ha costretti a evacuare due nuclei famigliari ad oggi, l’Ente aveva messo in opera quanto possibile per provvedere alle prime misure di contenimento del danno. Ma senza i lavori di messa in sicurezza non saremmo riusciti a ripristinare la viabilità e soprattutto a riportare nelle loro abitazioni i nostri concittadini. Grazie al lavoro congiunto del comparto Infrastrutture di Regione Liguria, dai funzionari ai dirigenti e all’assessore Giampedrone, della dirigente dell’ente comunale e dei progettisti che hanno lavorato giorno e notte, oggi possiamo annunciare che manderemo a gara l’opera che ci consentirà non solo di mettere in sicurezza i versanti franosi della Tranci Bruscarolo ma anche e soprattutto di intervenire sulla frana del tratto comunale Bruscarolo Genicciola, garantendo alla frazione e ai suoi 65 residenti di tornare a breve a una vita normale. Grazie davvero a tutti”.

