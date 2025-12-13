Camogli: consegnate le borse di studio della Fondazione “Cap. Luigi Risso”

Anche quest’anno, grazie ad un impegno instancabile, la Fondazione “Cap. Luigi Risso” ha consegnato le borse di studio (del valore di 2.000 euro ciascuna) agli studenti più meritevoli dell’Istituto Tecnico dei Trasporti e Logistica Nautico e Aeronautico “Cristoforo Colombo” (ex Istituto Nautico) per l’anno scolastico 2024/2025 che hanno partecipato al Bando. Quattro i destinatari: Lorenzo Mantero; Giacomo Gambarelli; Ettore Boni; Andrea Schiaffino.

Nella Sala Consiliare del Comune il saluto del sindaco Giovanni Anelli e gli interventi di Bruno Sacella (segretario della Fondazione); Paolo Pesce (preside dell’Istituto Nautico fondato 150 anni fa); Claudio Pompei (consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili); Carla Lesino (presidente della Fondazione). Alla cerimonia presente la assessore Emanuela Caneva, Maria Raffaella Denegri, nipote del Comandante Risso e di Mary Denegri nonché vicepresidente della Fondazione e membri del CdA.

