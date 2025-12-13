Camogli: il “Presepe all’Isola” ricorda la tonnarella

Settima edizione del “Presepe all’Isola”. Anche quest’anno il gruppo formato da Gianluca Bozzo, Marco Bozzo, Giancarlo Carbone, Simona Chiesi, Stefano Diana, Sergio Fugazzi, Massimo Lavarello, Michele Ogno (“Gli Amici del Presepe”) ha voluto dedicare il proprio tempo libero alla costruzione di un presepe ambientato in una parte di Camogli. Ed ha scelto per il 2025 un simbolo del borgo marinaro dalla storia antica, ma che non è più: la tonnarella, che aveva sede nelle vicinanze di Punta Chiappa.

Questa mattina l’inaugurazione con la benedizione del parroco don Danilo Dellepiane, che ha messo a disposizione lo spazio, alla presenza del sindaco Giovanni Anelli; di Paolo Terrile, presidente del Consiglio Comunale; Cristina Gambazza ed Emanuela Caneva, assessori; Claudio Pompei, consigliere. Con loro Pierluigi Bruschettini, presidente della Fondazione “Band degli Orsi” alla quale andrà il ricavato.

» leggi tutto su www.levantenews.it