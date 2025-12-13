Donadoni: “Troppo sterili, nel primo tempo ho perso la voce. Sul mercato dobbiamo muoverci velocemente”

“È stata una partita difficile nella misura in cui parti e in cinque minuti prendi quel gol. Siamo stati poco bravi, abbiamo vinto due partite su angolo ma un conto è farlo come noi, um conto subirlo così. Siamo stati poco reattivi, ma può capitare di fare un’ingenuità”. Parla così, con tanto rammarico, Roberto Donadoni, dopo la sconfitta dello Spezia contro il Modena. Un gol a freddo, ma tanto tempo per recuperare. Tempo che non è stato sfruttato: “Bisognava reagire cercando di sfruttare quanto il Modena concedeva. Ho perso la voce nel primo tempo per indicare cosa fare, soprattutto con gli attaccanti. Dobbiamo essere più bravi e capire la lettura della gara nei vari momenti e facciamo fatica. Nel secondo tempo siamo partiti bene, li abbiamo messi sotto pressione, ma il Modena ci ha creato difficoltà nei duelli, nelle palle lunghe. Dobbiamo essere più bravi mentre a volte siamo leggeri invece che concreti. Poi bisogna avere la lucidità di non fare sciocchezze se ammoniti, perché si mette in difficoltà la squadra e questo ci è costato caro. Abbiamo avuto volontà in dieci, poi però sul 2-0 diventa dura e anche lì potevamo fare qualcosa in più. Loro sono una squadra che ha individualità di spicco ma noi, che non abbiamo grandissime individualità, dobbiamo essere più squadra”.

Uno Spezia inconcludente in termini di manovra, che non ha praticamente mai creato occasioni: “Vorrei vedere in termini di possesso quanto abbiamo avuto. Ma alla fine il possesso è importante se non è fine a sé stesso. Negli ultimi 30-40 metri bisogna incidere di più, essere bravi a prendere iniziativa anche a livello individuale. Forse nel primo tempo abbiamo avuto un’occasione con Vlahovic, poi il resto è stato sterile. Bandinelli ha fatto una partita di buona qualità e di grande quantità ma dobbiamo farlo tutti. Invece anche sugli esterni dovevamo essere più incisivi, invece troppe vote siamo rinunciatari, titubanti. Chi sbaglia non mi preoccupa, chi non prova mi preoccupa. Questa mentalità va lasciata alle spalle”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com