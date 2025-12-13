Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord e talenti del Conservatorio al Civico per il concerto di Natale

La Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord, martedì 16 dicembre sarà al Teatro civico della Spezia per dar vita al concerto di Natale, al via alle 20.50. L’evento, organizzato dal Comune della Spezia con la collaborazione del Comando Interregionale Marittimo Nord. Nell’ottica di valorizzazione del talento delle nuove generazioni di musicisti, nell’occasione la Fanfara riproporrà e consoliderà la collaborazione con il Conservatorio cittadino: alcuni giovanissimi strumentisti e cantanti “Puccini” integreranno infatti l’ensemble che calcherà il palco del Civico, rinnoovando il connubio artitico già instaurato lo scorso giugno in occasione del “Concerto del mare”, in Piazza Verdi.

Dirigerà il maestro primo luogotenente Vito Ventre, che condurrà la Fanfara in un repertorio che unirà più generi: dalle atmosfere raffinate e romantiche delle operette ai grandi classici del repertorio natalizio, passando per i musical più amati dal pubblico e le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema.

