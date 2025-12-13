Il presidente della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro visita i comitati della provincia spezzina

Il presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, ha fatto visita ieri alla Spezia, incontrando i volontari dei Comitati CRI della provincia in un momento di confronto e condivisione dedicato al ruolo e al valore del volontariato nella comunità. L’incontro ha rappresentato un’occasione per ribadire l’importanza dell’impegno quotidiano delle volontarie e dei volontari della Croce Rossa, punto di riferimento per le persone più fragili e per chi si trova in difficoltà, grazie a un impegno fondato su competenza, ascolto e vicinanza.

“È straordinario sapere che ci sono migliaia di volontari di Croce Rossa che, anche qui alla Spezia, condividono la stessa competenza e lo stesso senso di appartenenza. Il senso di essere volontari oggi è proprio questo: stare sempre dalla parte degli ultimi”, ha dichiarato Valastro.

