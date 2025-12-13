Inaugurato il nuovo Coc della Protezione Civile di Ameglia

E’ stato inaugurato sabato mattina il nuovo Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione Civile di Ameglia, realizzato grazie al recupero degli spazi resi disponibili dallo spostamento della Polizia Locale nella nuova sede a fine ottobre.

Il nuovo centro, più funzionale e performante, è dotato di una sala radio potenziata per la gestione delle allerte meteo e il monitoraggio dei punti sensibili tramite videocamere di sorveglianza, e di una sala riunioni ampliata destinata al coordinamento operativo e all’analisi dei dati provenienti dai sensori installati sul territorio comunale. Attualmente sono attivi due pluviometri alla Rocchetta e a Montemurlo e un idrometro sul Canal Grande, strumenti fondamentali per la prevenzione e l’attenzione alle aree maggiormente sensibili. È inoltre in procinto di essere aggiunto un terzo pluviometro in località “La Marrana”, a ulteriore garanzia di un monitoraggio capillare del territorio.

All’inaugurazione hanno preso parte il Vice Prefetto aggiunto della Spezia Carmelo Roberto Pullara, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Sarzana Capitano Marco Da San Martino, gli assessori alla Protezione Civile dei Comuni di Arcola e Castelnuovo Magra, i volontari del gruppo comunale di Ameglia e dei gruppi dei territori confinanti. Presenti inoltre la nostra Polizia Locale, l’ufficio tecnico e tutti i dipendenti comunali, che rappresentano un supporto fondamentale per la gestione del COC e per garantire un’efficace operatività al servizio della comunità. Nel suo intervento, il primo cittadino ha voluto ricordare che il Centro Operativo è dedicato a Damerino Scaletti, storico caposquadra del gruppo comunale, venuto a mancare diversi anni fa. Scaletti è stato uno dei motori e propulsori che hanno consentito di creare un gruppo comunale che oggi conta oltre cinquanta volontari, esempio concreto di impegno, passione e spirito di servizio verso la comunità. Il nuovo Centro Operativo Comunale rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della capacità di risposta e coordinamento della Protezione Civile, valorizzando il lavoro dei volontari e consolidando la rete di collaborazione istituzionale e intercomunale.

