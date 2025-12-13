La Provincia della Spezia ha deciso di costituirsi in giudizio ai fini dell’annullamento dell’ordinanza della Polizia Locale del Comune di Santo Stefano di Magra n° 89 del 3.11.2025 avente ad oggetto il divieto permanente di transito ai veicoli superiori ai 35 quintali da via Togliatti, lungo tutta via Arenelle, fino all’intersezione con la nuova viabilità di collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del fiume Magra – Ponte Ceparana, escludendo dal divieto i veicoli dei residenti e i veicoli per carico e scarico merci. Il tutto, si legge nella nota di Via Vittorio Veneto “valutando che detto atto abbia un impatto negativo per la viabilità di competenza provinciale”. Al fine della costituzione dinnanzi al Tar Liguria, la Provincia della Spezia ha già incaricato un legale esperto della materia.

L’articolo La Provincia va al Tar per chiedere l’annullamento dell’ordinanza che limita il transito in via Arenelle proviene da Città della Spezia.

