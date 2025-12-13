Lavagna: Natale al Cinema, quattro appuntamenti a ingresso libero e gratuito

In attesa della nuova edizione della rassegna cinematografica “Cinemiamo?!”, che tornerà anche nel 2026, il Comune di Lavagna organizza quattro appuntamenti durante le feste natalizie con una serie di proiezioni gratuite per grandi e piccoli. Si partirà sabato 27 dicembre alle 17:30 con “SmallFoot, il mio amico delle nevi” (2018), mentre domenica 28 dicembre alle 21:00 ci sarà il film “Un mondo a parte” (2024). Con l’anno nuovo, poi, verranno proiettati i classici “A Christmas Carol” (2009), il 3 gennaio alle 17:30, e, il 4 gennaio alle 21:00, “Miracolo sulla 34esima strada” (1947). Tutte le proiezioni si terranno all’Auditorium Campodonico con ingresso libero e gratuito.

