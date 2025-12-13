Modena, Sottil: “28 tiri, 10 in porta. Vittoria meritatissima con grande prestazione”

“Abbiamo fatto 28 tiri e 10 in porta, ma non volevamo complimenti ma punti. Giocare qui non è semplice, penso che abbiamo strameritato la vittoria contro chi ha giocato la finale play-off l’anno scorso”. Commenta così il successo del suo Modena Andrea Sottil, che vince al Picco e torna nelle zone più alte della classifica. “Sono orgoglioso di questi ragazzi, che hanno 29 punti. Stiamo facendo un percorso importante e oggi andiamo a casa felici con una prestazione buona e tre punti meritati”.

Ma per l’allenatore del Modena il campionato è ancora tutto in divenire: “Questo è un campionato lungo e logorante. Il girone d’andata è un campionato, il ritorno un altro, poi più si va avanti e più ognuno trova la classifica che merita. Ma la seconda parte si va a scalare, tante squadre a volte possono modificarsi sul mercato, che a volte porta benefici e altre no. È un campionato che vive di episodi, equilibrato, ma più passano le partite i reali valori si rispecchiano”.

