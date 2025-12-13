COMMENTA
Piano integrato di salute 2026-2028, la Società della salute Lunigiana apre il confronto

Comune di Aulla

Per il Piano integrato di salute serve il contributo di tutti. Nell’ambito del percorso di elaborazione del Piano Integrato di Salute – PIS 2026–2028, la Società della Salute della Lunigiana intende promuovere un confronto aperto e partecipato con le organizzazioni sindacali, il terzo settore, gli operatori e tutti i soggetti attivi sul territorio.

Il PIS (Piano Integrato di Salute) è lo strumento di programmazione trasversale del territorio, finalizzato al  miglioramento dello stato di salute della comunità e quindi della sua qualità di vita. L’obiettivo dell’incontro è quindi raccogliere in modo strutturato i bisogni della popolazione della Lunigiana, così da definire con maggiore precisione gli obiettivi strategici e le azioni prioritarie del prossimo triennio.

