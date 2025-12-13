Piano integrato di salute 2026-2028, la Società della salute Lunigiana apre il confronto

Per il Piano integrato di salute serve il contributo di tutti. Nell’ambito del percorso di elaborazione del Piano Integrato di Salute – PIS 2026–2028, la Società della Salute della Lunigiana intende promuovere un confronto aperto e partecipato con le organizzazioni sindacali, il terzo settore, gli operatori e tutti i soggetti attivi sul territorio.

Il PIS (Piano Integrato di Salute) è lo strumento di programmazione trasversale del territorio, finalizzato al miglioramento dello stato di salute della comunità e quindi della sua qualità di vita. L’obiettivo dell’incontro è quindi raccogliere in modo strutturato i bisogni della popolazione della Lunigiana, così da definire con maggiore precisione gli obiettivi strategici e le azioni prioritarie del prossimo triennio.

