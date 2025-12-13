Riva Trigoso: Bucci elogia il Bagnun e auspica si realizzi la nuova sede

Il presidente della Liguria Marco Bucci ha partecipato alla degustazione del Bagnun di Riva Trigoso unitamente al senatore Roberto Bagnasco e agli onorevoli Valentina Ghio e Alberto Pandolfi, al consigliere regionale Giovanni Boitano, al consigliere del comune di Genova Mario Mascia , per la Città Metropolitana Giovanni Stagnaro, per l’ Anci Liguria il direttore Pierluigi Vinai e quindi i sindaci della val Petronio ed il presidente del parco delle 5 Terre Lorenzo Viviani. Grande lavoro degli chef capitanati da Angela Pareto e coordinati da Roberto Trinca leader in Liguria per l acciuga salata IGP.

