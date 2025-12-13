COMMENTA
Voce dello spirito e delle viscere, al Civico una domenica con “The Gospel Brothers”

The Gospel Brothers

Organizzato da Ad Eventi in collaborazione con Teatro Civico della Spezia domani 14 dicembre alle 21 si terrà il concerto dei The Gospel Brothers con viglietti disponibili su Ticketone e Vivaticket.

Il gospel è la musica dello spirito, un canto religioso, la preghiera in musica che tutti immaginiamo cantata da affollati gruppi vocali. Invece qui ha un’accezione diversa, e questo progetto musicale trova vita in ambienti meno edulcorati di quelli religiosi, si sporca di groove, blues, afro-beat & soul. Sonorità nascoste e voci di primo livello senza dopotutto slegarsi troppo da quel filo rosso che lo lega alla musica dello spirito.

