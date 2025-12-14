A-12: chiusure notturne previste fino alla mattina di sabato 20

Di seguito, come ogni domenica, il calendario delle chiusure notturne programmate in A-12 da Nervi fino a Sestri Levante che proseguiranno fino alla mattina di sabato 20. Riguardano tratte, con dirottamento del traffico lungo la viabilità ordinaria, aree di sosta e svincoli.
Direzione Rosignano
Genova Est – Nervi – Tratto Chiuso (dal km 4.2 – Direzione: Rosignano)
Tratto Chiuso tra Genova est e Genova Nervi dalle ore 00:00 alle ore 04:00 dal giorno 15/12/2025 al giorno 15/12/2025 per il transito di un trasporto eccezionale Entrata consigliata verso Livorno: Genova Nervi.