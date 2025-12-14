Addio al dottor Mauro Maggiani: i funerali saranno al Canaletto

È scomparso il dottor Mauro Maggiani, medico e omeopata, figura storica del quartiere del Canaletto. Laureato in medicina, Maggiani si era avvicinato fin da subito all’omeopatia, formandosi presso la Scuola Dulcamara e avviando dal 1991 un’attività professionale svolta esclusivamente come omeopata unicista. Nel corso degli anni ha affiancato alla pratica clinica anche l’impegno nella formazione, ricoprendo il ruolo di docente alla Scuola Dulcamara di Genova e alla Scuola Kaos, gemellata con la CIMI-Koiné di Roma. Appresa la notizia della sua scomparsa, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio e i pensieri rivolti alla sua memoria, con il ricordo di un uomo brillante, profondamente legato alla sua famiglia e molto amato da quanti lo hanno conosciuto. I funerali si terranno lunedì alle 10 nella chiesa di San Domenico Savio, al Canaletto.

