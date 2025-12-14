Anche Unitre Lerici si prepara per le festività con un ricco programma di incontri, corsi e scambi di auguri

L’Unitre di Lerici propone per il periodo compreso tra il 15 e il 22 dicembre un calendario di attività culturali e formative rivolte ai soci e alla cittadinanza. Lunedì 15 dicembre, nella sede Unitre, alle 16.30 è in programma il corso di letteratura dedicato a Ludovico Ariosto, con la terza e ultima parte dell’“Orlando Furioso”, a cura della professoressa Michela Ceccon. Martedì 16 dicembre, alle 16.30 nella sala consiliare, si tiene un incontro del percorso di prevenzione e medicina sul tema del diabete mellito e delle nuove frontiere di cura, con l’intervento del dottor Stefano Carro, diabetologo, in collaborazione con il Lions Club di Lerici. Giovedì 18 dicembre, nella sede Unitre, alle 16.30 è prevista la conferenza “I dolci delle feste attraverso i documenti d’archivio”, tenuta dalla dottoressa Emilia Petacco. Lunedì 22 dicembre, alle 16.30 nella sala consiliare, si svolgerà il tradizionale momento di auguri con il concerto dell’Unione Corale La Spezia, diretta dal maestro Sergio Chierici, seguito da un brindisi augurale. Proseguono inoltre i corsi di lingua inglese condotti dalla professoressa Diana Cavanna, in programma nella sede Unitre il lunedì e giovedì mattina e il venerdì pomeriggio, così come il laboratorio di burraco guidato da Silvana Audano, attivo il mercoledì e il venerdì pomeriggio.

