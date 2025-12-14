Annalisa riparte da Genova: il “Capitolo II” del suo tour inizierà in Liguria

Genova. Annalisa riparte da casa: la cantante ligure per eccellenza è pronta a infiammare nuovamente i palazzetti con la ripresa del suo attesissimo tour, ora intitolato “Ma noi non siamo fuoco – Capitolo II”. L’inizio è fissato per il 23 aprile 2026 proprio a Genova, al Palateknoship della Fiumara, nella sua amata Liguria. L’annuncio è arrivato ieri sera al termine del concerto sold out all’Inalpi Arena di Torino, che ha chiuso il “Capitolo I” del suo tour nazionale.

Nata a Savona nel 1985, Annalisa Scarrone è oggi uno dei nomi più solidi e affermati della musica pop italiana contemporanea. La sua carriera decolla nel 2011 con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove conquista immediatamente pubblico e critica grazie alla sua voce potente e versatile.

