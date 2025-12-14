Attività delle Pubbliche Assistenze in pericolo? Il caso di Bardineto rischia di estendersi: tempi lunghi per i servizi, meno giovani tra i volontari

Savona. L’allarme sullo stato di salute delle Pubbliche Assistenze (e della Croce Rossa) è arrivato pochi giorni fa da Bardineto, dove la Croce Verde rischia la chiusura per mancanza di militi.

Nel corso di un’assemblea convocata dal sindaco Mario Basso, il presidente Franco Franchello (e’ possibile leggere per intero il servizio pubblicato da IVG) ha spiegato che i militi sono sempre meno e di età sempre più avanzata, lanciando un accorato appello: “Se non riusciamo a coinvolgere più giovani rischiamo di dover sospendere l’attività, nonostante il servizio sia ancora efficiente e il parco mezzi all’altezza delle esigenze. E vogliamo ringraziare le consorelle dei centri vicini per l’aiuto che ci danno”.

