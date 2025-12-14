Basket/ La Reyer Umana Venezia si aggiudica il “Trofeo Duferco Energia”

La Reyer Umana Venezia si aggiudica la finale della 2^ edizione del “Trofeo Duferco Energia” torneo nazionale di pallacanestro categoria Under 14 organizzato dalla “Tigullio Sport Team” e disputato nel Palazzetto dello sport di S. Margherita Ligure.
Al termine di una partita molto bella ed equilibrata i lagunari hanno prevalso aggiudicandosi il torneo e il suo atleta Elia Marella ha vinto il premio quale miglior giocatore della manifestazione.
Per il terzo posto netta vittoria dell’Olimpia Armani Milano su Derthona Basket. La squadra lombarda nonostante l’inferiorità fisica ha prevalso grazie alla tecnica e alla rapidità dei suoi ragazzi surclassando un avversario che nelle precedenti partite aveva messo in mostra l’atletismo di Majol, sud sudanese di quasi 2 metri del quale molto probabilmente sentiremo parlare nei prossimi anni
Per il quinto e settimo posto la Fortitudo Bologna e la Pallacanestro Pistoia hanno prevalso su Bluorobica Bergamo e sulla squadra locale della Tigullio Sport Team. Quest’ultima ha disputato un torneo “onorevole” tenuto conto del livello delle squadre avversarie ed ha messo in mostra Daniel Ricciarelli premiato quale miglior marcatore del torneo con 132 punti complessivi nelle 4 gare disputate.
Questi i risultati delle finali:
REYER VENEZIA – VIRTUS BOLOGNA 94 – 89
EA7 EMPORIO ARMANI – DERTHONA BASKET 100 – 66
FORTITUDO BOLOGNA – BLUOROBICA BERGAMO 61 – 54
PALL. PISTOIA – TIGULLIO SPORT TEAM 79 – 69