Calcio/ Il Genoa reagisce tardi: l’Inter passa al Ferraris con Bisseck e Lautaro

Il Genoa perde 2-1 al Ferraris contro l’Inter e incassa una sconfitta casalinga al termine di una gara combattuta, soprattutto nella ripresa. I rossoblù vanno sotto di due reti nel primo tempo, reagiscono dopo l’intervallo con il gol di Vitinha, ma non riescono a completare la rimonta davanti al proprio pubblico.

De Rossi si affida al 3-5-2 con Marcandalli, Otoa e Vasquez davanti a Leali. Sulle corsie agiscono Norton-Cuffy e Martin, mentre in mezzo al campo Malinovskyi è il riferimento centrale affiancato da Frendrup ed Ellertsson. In attacco spazio a Colombo e Vitinha.

