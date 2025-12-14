Campionato Invernale del Tigullio: sorridono Spirit of Nerina, Sease e Ariarace

Lavagna. Spirit of Nerina (ORC A-B), Sease (ORC C) e Ariarace (Rating FIV). Sono questi gli equipaggi che festeggiano al termine della prima manche del 50° Campionato Invernale del Tigullio. La rassegna velica a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio, in tre week end comprendenti anche la Tigullio 50 Race, ha registrato lo svolgimento di otto prove, con possibilità di due scarti per gli oltre trenta equipaggi iscritti.

Una regata ieri, due oggi con la necessità di ridurre il percorso a seguito del calo dell’intensità del vento. “Altri tre confronti davvero spettacolari per un Invernale che da qui a febbraio continuerà a regalare sorprese – sorride l’organizzatore Franco Noceti – Con gli allenamenti del sabato mattina, il rapporto tra il COL e i partecipanti è diventato sempre più stretto”.

