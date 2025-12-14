Cardiopatie: ieri soccorse 13 persone di cui 6 a Rapallo; il 2 dicembre ben 18 i casi

Nel Tigullio e, in parte nel Golfo Paradiso, si registrano ogni giorno soccorsi effettuati dal 118 per cardiopatie. Cifre che sembrano importanti. Casi gravi che sopraggiungono a persone già colpite da altre patologie; crisi che sopravvengono all’improvviso annunciate da forti dolori al torace; fibrillazioni anche parossistiche, aritmie. Le persone soccorse sono spesso giovani, anche sotto i 30 anni. I medici sanno indicare le cause più comuni e le diete per evitare o limitare i casi.

Abbiamo conteggiato i casi per 22 giorni, a partire dal 22 novembre. Ieri i soccorsi del 118 effettuati nel Levante sono stati 13 di cui ben 6 a Rapallo. Il giorno in cui si sono registrati il maggior numero di interventi del 118 è stato il 30 novembre, con 18 soccorsi effettuati. Seguono il 12 dicembre con 15; il 25 novembre con 14. Il numero minimo di interventi del 118 nei giorni 28 novembre, 4 e 5 dicembre con “soli” cinque casi.

» leggi tutto su www.levantenews.it