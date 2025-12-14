Chiavari: quando il teatro diventa comunità: i 50 anni della Compagnia dei Menditanti

“Per noi il teatro è un’occasione, un luogo in cui le persone possono incontrarsi nel loro bisogno di divertirsi, parlarsi, giocare, aprirsi alla realtà, riscoprire la bellezza in modo che tutto l’umano che è in noi ne venga coinvolto”

La Compagnia dei Menditanti è una delle realtà più radicate e longeve in ambito teatrale del Tigullio Ligure. Il progetto nasce nel 1976 da Maurizio ‘Miro’ Gatti e Adriano ‘Drai’ Pastori, in un contesto culturale in cui il teatro non restava confinato solo ai palcoscenici, ma che viveva anche nelle piazze, nelle feste popolari e nei luoghi d’incontro delle comunità. Fin dall’inizio, la compagnia ha portato avanti un’idea di teatro vivo e partecipato, in cui spettatori e attori si incontrano in uno spazio condiviso.

