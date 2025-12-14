Gabriele Cocchetti conquista e festeggia la laurea in ingegneria

Gabriele Cocchetti ha conseguito la laurea in Ingegneria civile, edile e ambientale all’Università di Pisa con la votazione di 108 su 110. La proclamazione si è svolta nei giorni scorsi, al termine di un percorso di studi concluso con la discussione della tesi dal titolo “Caratterizzazione sperimentale delle prestazioni di riflessione termica di elementi in finitura delle pareti di involucro edilizio opaco”. Un traguardo accolto con grande soddisfazione e gioia dalla famiglia, che ha condiviso con lui questo importante momento.

