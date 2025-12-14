Genoa, De Rossi: “Onorata la bella cornice di oggi, ma l’Inter ha meritato di vincere”

Genova. Daniele De Rossi è realista nel post partita di Genoa – Inter: “Loro meritavano di vincere, ma alla fine l’atmosfera ci ha portato a crederci. Eravamo partiti bene ma abbiamo preso gol dopo sei minuti. L’abbiamo fatti calciare e l’abbiamo sempre presa all’inizio. C’è stato un piccolo meccanismo che dovremo mettere a posto, penso che la squadra abbia fatto una partita degna per affrontare una squadra che, si sa, è più forte di noi. Va dato merito ai giocatori ai ragazzi di aver onorato la bella cornice di oggi”.

Il piccolo meccanismo è l‘uscita di Frendrup a prendere Zielinski: “Avevamo provato in settimana un paio di atteggiamenti con questra squadra sia prudente, sia aggressivo, lui ha un cuore enorme, un po’ di volte Zielinkski è stato lasciato solo. Quando vanno tutti forte senza riferimenti salta tutta la baracca, non è colpa sua. Correrebbe anche adesso, gliel’ho spiegato male. Undici contro undici se vai avanti dietro deve esserci un altro che prende il suo”.

