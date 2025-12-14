Genoa, Vitinha: “Felice per il gol. Il mister ha portato energia positiva”

Genova. Da quando è arrivato De Rossi, Vitinha ha iniziato un nuovo campionato e anche lui è d’accordo. Nella conferenza stampa dopo la sconfitta con l’Inter dichiara: “Il mister ha portato energia tanto positiva, mi ha dato fiducia, mi ha messo a giocare nella posizione dove sono felice, dove le mie qualità possono venire fuori”.

Cosa manca per fare meglio? “Manca stare più vicino a Colombo, vincere più seconde palle, per questo devo allenarmi di più. Ora abbiamo ancora più fiducia e più voglia, il mister ha portato tanto, ci aiuta e ci dà soluzioni. Dipende da noi, adesso”.

» leggi tutto su www.genova24.it