In settimana interventi di manutenzione delle piante lungo la Napoleonica tra Fabiano e l’Acquasanta

Interventi di manutenzione delle piante lungo la Strada provinciale 530 (la “Napoleonica”) tra Fabiano e l’Acquasanta dal 16 al 19 dicembre compresi. Per consentire le operazioni di taglio e potatura in questione, nelle quattro giornate indicate, come riporta l’apposita ordinanza emessa dalla Provincia, saranno istituiti cantieri stradali mobili e la circolazione sarà regolamentata attraverso restringimento della carreggiata con mantenimento del doppio senso di marcia o a senso unico alternato; posssibili anche eventuali temporanee sospensioni della circolazione per il tempo strettamente necessario all’abbattimento delle piante, garantendo sempre il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento. Ove necessario saranno inoltre istituiti divieti di sosta temporanei, informandone gli utenti posizionando la relativa segnaletica con 48 ore di anticipo rispetto all’inizio delle operazioni.

