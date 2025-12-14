Invernale del Ponente Ligure: Velasquez, Manicchia e Whiz in testa al giro di boa del Campionato

Varazze. Tanto sole ma niente vento per il fine settimana del giro di boa del 35° Campionato Invernale del Ponente organizzato da Varazze CN, CN Celle e LNI Savona, con la partecipazione di 25 barche delle classi ORC, Gran Crociera e Libera ospitate presso la Marina di Varazze.

Sabato 13 dicembre, con mare calmo, cielo sereno e brezza leggera da Sud a 7 nodi, il Comitato di Regata composto da Carlo Camassa, Stefano Carattino, Salvatore De Caro, Marcella Ercoli e Roberto Goinavi ha salvato la regata con un percorso decisamente corto che ha evitato il fuori tempo massimo generale. Prova ne sia che solo le barche ORC hanno compiuto il percorso intero, mentre per le altre classi è stata necessaria una ulteriore riduzione del numero di giri fra le boe davanti a Varazze. Per fortuna non c’era onda, che avrebbe arrestato il lento abbrivio delle barche, vista la modesta spinta della brezza sulle vele.

Domenica 14 dicembre, altra bella mattinata per la tintarella ma con la brezza troppo flebile e la regata annullata a mezzogiorno, dopo la vana attesa di qualche refolo.

