“Mano sul cuore”: Tive 6 “si fa in tre” per la solidarietà e guarda già al 2026

Tive 6 “si fa in tre” e concentra in una sola giornata un percorso articolato di iniziative dedicate alla solidarietà, alla salute e alla partecipazione della comunità. L’evento, intitolato “Mano sul Cuore”, è in programma mercoledì 17 dicembre e si sviluppa attraverso tre momenti distinti ma uniti dagli stessi valori di attenzione alle persone, responsabilità collettiva e cura del territorio. L’iniziativa è promossa dall’associazione Tive 6 con la collaborazione di Uisp La Spezia Valdimagra, Spezia Calcio, Padre Dionisio Sporting Club e Blue Park Tennis & Padel, con il contributo di Enel, il patrocinio dei Comuni della Spezia e di Arcola e il coinvolgimento della Pubblica assistenza Humanitas Romito Magra e di Anpas Liguria Soccorso, in un lavoro di rete che unisce sport, volontariato e istituzioni.

La giornata prende il via alle 10 con la donazione di un defibrillatore al borgo di Romito Magra, presso il complesso scolastico dell’Isa 18 che comprende scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, come intervento dedicato alla prevenzione e alla sicurezza in un luogo centrale per la vita della comunità. Alle 12.30 è in programma il pranzo solidale “Mano sul Cuore” al Padre Dionisio Sporting Club di via dei Colli, alla Spezia, momento conviviale aperto a quanti desiderano partecipare e sostenere le iniziative di solidarietà promosse da Tive 6, Uisp La Spezia Valdimagra e Spezia Calcio. La partecipazione prevede una quota di adesione di 20 euro, di cui una parte, pari a 5 euro, sarà destinata al finanziamento delle prossime donazioni a favore della Pediatria della Spezia e dell’Ospedale Gaslini di Genova. Nel corso del pranzo vengono presentati i progetti “Mano sul Cuore”, che comprendono la donazione di un defibrillatore al borgo di Lavaggiorosso con la collaborazione della Pubblica Assistenza Croce Verde di Levanto, della Caritas diocesana e del Comune di Levanto, la donazione di un DAE al centro di pronto intervento della Pubblica Assistenza della Spezia, la presentazione di un nuovo appuntamento di “Cuore a Punto” organizzato con Uisp Biliardo La Spezia e il circolo Arci Il Campetto, oltre alla proposta delle Camminate del Cuore tra i Comuni di Arcola, La Spezia e Lerici, con il coinvolgimento delle Pro Loco di Pitelli, Trebiano e Pugliola, di Arci Solare e di Cerri, previste per il 3 o il 10 maggio 2026, e alla presentazione della prossima edizione della “24 ore di Padel” in programma nel 2026.

