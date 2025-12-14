Meteo: domenica tra sole e nuvole e inizio di settimana all’insegna del maltempo

Liguria. A partire da oggi (domenica 14 dicembre), l’anticiclone lascerà gradualmente spazio a correnti più umide; pertanto, sulla Liguria è atteso un progressivo incremento della nuvolosità, preludio a un peggioramento (probabilmente) di stampo invernale nella giornata di martedì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nottetempo e al primo mattino, il cielo si presenterà sereno su buona parte della Regione, farà eccezione il settore centro-orientale costiero ove saranno possibili degli addensamenti. Dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un generale incremento della copertura nuvolosa, risulterà maggiormente deciso tra savonese e genovesato; infatti, su queste aree non si escludono locali pioviggini o brevi piovaschi associati verso sera.

