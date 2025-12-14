Meteo, stabile ma in peggioramento in corso durante la giornata: la settimana inizia con le nuvole

Genova. Nottetempo e al primo mattino, il cielo si presenterà sereno su buona parte della Regione, farà eccezione il settore centro-orientale costiero ove saranno possibili degli addensamenti. Dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un generale incremento della copertura nuvolosa, risulterà maggiormente deciso tra savonese e genovesato; infatti, su queste aree non si escludono locali pioviggini o brevi piovaschi associati verso sera.

A partire da oggi, domenica 14 dicembre, l’anticiclone lascerà gradualmente spazio a correnti più umide; pertanto, sulla Liguria è atteso un progressivo incremento della nuvolosità, preludio a un peggioramento (probabilmente) di stampo invernale nella giornata di martedì.

