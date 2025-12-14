Venerdì 19 dicembre all’Arci Baccano è in programma “Insolito Coro”, un appuntamento dedicato alle musiche tradizionali natalizie proposte in un contesto originale, arricchito da racconti e personaggi che accompagnano il pubblico in un percorso pensato per creare un clima caldo e conviviale. La serata prevede l’avvio della cena a partire dalle 19.30, con una degustazione, mentre il concerto è previsto indicativamente dalle 21.30. Per informazioni è possibile contattare i numeri 338 4500482 e 329 1228563.

L’articolo Musiche natalizie e racconti: “Insolito Coro” all’Arci Baccano proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com