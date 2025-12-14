COMMENTA
Nasce il Cub Sabatia, la sezione dei Cuccioli del Lions Club Vado Ligure

Vado Ligure. Una serata partecipata e ricca di emozione ha celebrato la nascita ufficiale del CUB Sabatia, il nuovo Club dei Cuccioli del Lions Club Vado Ligure – Quiliano “Vada Sabatia”, che ha visto come veri protagonisti i bambini e il loro primo concreto gesto di servizio verso gli altri.

Nel corso della serata sono stati spillati sei cuccioli, segnando l’avvio di un percorso educativo fondato sui valori del Lions International: solidarietà, responsabilità, attenzione al prossimo e spirito di servizio. “Significativo e altamente simbolico il primo service realizzato già durante la cena: i bambini hanno creato tre presepi, frutto del loro impegno e della loro creatività, successivamente messi all’asta. Il ricavato consentirà ai cuccioli di adottare un bambino a distanza, un gesto di grande valore educativo che insegna fin dalla più giovane età l’importanza della condivisione e della cura verso chi è più fragile, anche oltre i confini geografici”.

