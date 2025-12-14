Occasione Ceparana contro il fanalino di coda Forza e Coraggio

Occasione apparentemente molto propizia, per il Ceparana, per dimenticare il poker buscato nel weekend precedente dal Calcio Popolare Spezia all’Astorre Tanca. Al Cipriano Incerti arriva infatti la Forza e Coraggio che nel Girone D della Prima Categoria ligure è il fanalino di coda a zero punti.

Tuttavia in casa ceparanese non si manca di predicare concentrazione, tanto più che le defezioni non mancano, a cominciare dal “cervello” del centrocampo e più in generale della manovra rossonera: vale a dire lo squalificato Alessandro Terminello. Ma magari fosse tutto qui, poiché vanno aggiunti gli acciaccati Francesco Valletta, Gianmarco Simonini e Raymond Duran.

