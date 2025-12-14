COMMENTA
Occasione Ceparana contro il fanalino di coda Forza e Coraggio

Campo sportivo "Astorre Tanca"

Occasione apparentemente molto propizia, per il Ceparana, per dimenticare il poker buscato nel weekend precedente dal Calcio Popolare Spezia all’Astorre Tanca. Al Cipriano Incerti arriva infatti la Forza e Coraggio che nel Girone D della Prima Categoria ligure è il fanalino di coda a zero punti.

Tuttavia in casa ceparanese non si manca di predicare concentrazione, tanto più che le defezioni non mancano, a cominciare dal “cervello” del centrocampo e più in generale della manovra rossonera: vale a dire lo squalificato Alessandro Terminello. Ma magari fosse tutto qui, poiché vanno aggiunti gli acciaccati Francesco Valletta, Gianmarco Simonini e Raymond Duran.

