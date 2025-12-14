Paraggi: navigazione e ormeggio nell’Area protetta, sanzionati due yacht

La Guardia Costiera con sede a Santa Margherita Ligure, ha eseguito attività di controllo nell’Area marina protetta di Portofino. Nella baia di Paraggi ha accertato violazioni alle disposizioni che regolano la navigazione e l’ormeggio nelle aree dell’Area marina. Sono stati sanzionati i comandanti di due imbarcazioni da diporto per avere navigato e ormeggiato in zona C dell’Area marina violando le norme che limitano l’accesso a garanzia della tutela ambientale. Le sanzioni ammontano complessivamente a 2.064 euro.

