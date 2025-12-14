Presidio di accoglienza al faro rosso del Molo Italia per l’arrivo della nave Sea Watch 5

È previsto per lunedì 15 dicembre l’arrivo al porto della Spezia della nave Sea Watch 5, con a bordo 70 persone migranti soccorse nel Mediterraneo al largo della Tunisia. In occasione dello sbarco, alle 6.45 al faro rosso del Molo Italia è annunciato un presidio di accoglienza promosso da un ampio fronte di realtà sociali, sindacali e politiche del territorio, con l’obiettivo di manifestare vicinanza e sostegno alle persone in arrivo dopo un viaggio definito dagli organizzatori particolarmente difficile e rischioso.

L’iniziativa è organizzata da Cgil, Arci, Anpi, Amnesty International La Spezia, Buon Mercato, Mediterraneo, Circolo Pertini, LeAli a Spezia/AVS, Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano, Italia Viva, Federconsumatori, Circolo Operaio, Compagno è il mondo, Rete Pace e Disarmo La Spezia e Rete per la Pace Sarzana. «Con questo presidio – spiegano i promotori – vogliamo ribadire la nostra solidarietà e richiamare l’attenzione sulle scelte del Governo, che continua ad assegnare porti lontani invece del porto sicuro più vicino, come previsto dalle convenzioni internazionali e dal diritto del mare».

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com