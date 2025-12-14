Rapallo: i ragazzi di The Voice Kids al Teatro delle Clarisse, info e biglietti

Domenica 21 dicembre a Rapallo sbarcano i ragazzi di The Voice Kids. Al teatro Auditorium delle Clarisse andrà in scena, infatti, “Young voices for Christmas”. A partire dalle ore 21:00, i sei giovani talenti Carol, Francesco, Sofia, Ricky, Alessio e Gabriel si esibiranno in un concerto unico con le loro voci emozionanti e la loro passione per la musica. L’ingresso è gratuito su prenotazione e i biglietti saranno disponibili a partire dal 19 dicembre alle ore 10:00 fino ad esaurimento posti. In caso di posti rimasti liberi per assenze, sarà possibile accedere anche senza prenotazione fino ad esaurimento della capienza.

